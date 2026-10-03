وافتتح لامين يامال التسجيل لإسبانيا مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف رودري الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقلص جيري سلاما الفارق للمنتخب التشيكي في الدقيقة 69، لكن ميكيل ميرينو حسم المواجهة بتسجيل الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لاعب التشيك لاديسلاف كرييتشي في الدقيقة 85، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول، محققا العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.

وتأتي إنجلترا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، تليها كرواتيا بـ3 نقاط، فيما بقي منتخب التشيك في المركز الأخير من دون نقاط.