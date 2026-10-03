وسجل عثمان كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، ليقود الإمارات إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب السعودي مستضيف البطولة.

ويلتقي المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية، الثلاثاء، مع السعودية التي حجزت بطاقتها بعد الفوز على قطر بركلات الترجيح 3-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبدأت الإمارات المباراة بقوة، وكادت تفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر بالا غويليرمي الكرة إلى لوان بيريرا، الذي سددها قوية قبل أن يتصدى لها حارس عُمان إبراهيم المخيني في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 22، ترجم المنتخب الإماراتي أفضليته إلى هدف، بعدما أرسل مامادو كوليبالي عرضية حولها كامارا برأسه إلى الشباك.

ورد المنتخب العُماني بمحاولتين متتاليتين، الأولى بتسديدة أمجد الحارثي التي أبعدها لوكاس بيمنتا من على خط المرمى، والثانية عبر خالد البريكي، لكن الحارس خالد عيسى تصدى لها.

وفي الشوط الثاني، حصلت الإمارات على ركلة جزاء بعد عرقلة المخيني للوان بيريرا، إلا أن الحارس العُماني تصدى لتسديدة خيمينيس وحافظ على آمال منتخب بلاده.

ونجح المنتخب الإماراتي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزه الثالث تواليا على عُمان في مختلف المسابقات.

وقال لاعب وسط الإمارات عصام فائز عقب المباراة: "تركيزنا كان عاليا في المباراة، وسجلنا ثم تراجعنا للحفاظ على النتيجة، ونتمنى أن نحافظ على التركيز في النهائي".

من جانبه، قال علاء الدين زهير إن "المباراة كانت صعبة، حيث لعبت عُمان بشكل قوي".