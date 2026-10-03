وتأهلت السعودية بعد التعادل صفر - صفر مع قطر في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة الدور نصف النهائي.

وخيم التعادل السلبي على المباراة طيلة 120 دقيقة على ملعب الإنماء في جدة، حيث فشل المنتخبان في التسجيل، وهي أول مباراة لا تشهد أهدافا منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة.

وضربت السعودية المتوّجة باللقب ثلاث مرات آخرها في النسخة السادسة عشرة عام 2004، موعدا في النهائي مع الفائز من مباراة الإمارات وعُمان اللذان يلتقيان في الطرف الآخر من نصف النهائي.