ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، حيث كان قد فاز في الجولة الماضية على التشيك بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

وكان المنتخب الإنجليزي قد بدأ مشواره بالخسارة على أرضه أمام بطل العالم منتخب إسبانيا بنتيجة 2-3، ويحتل المركز الثاني خلفه قبل مباراة إسبانيا مع التشيك في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب كرواتيا عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير بالمجموعة.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثامنة عن طريق هاري كين، ثم أضاف زميله جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 39، سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثالث عن طريق أنتوني جوردون، فيما أضاف ساكا الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وعاد المنتخب الإنجليزي ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 53 عن طريق هاري كين، فيما عاد ساكا ليسجل الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 87، اختتم مورغان روجرز سباعية المنتخب الإنجليزي في شباك كرواتيا.