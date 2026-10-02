أعاد بقاؤه على مقاعد البدلاء طوال مباراة النرويج، التي فازت بها البرتغال 2-1، الجدل بشأن مستقبله الدولي وعلاقته بالمدرب جورجي جيسوس. وبعدها أعلن اللاعب مغادرة المعسكر، دون أن يكشف جميع أسباب قراره.

وأكد الاتحاد البرتغالي رحيله في بيان، فيما قال رونالدو إن القرار جاء بعد المؤتمر الصحفي للمدرب ومحادثة مع رئيس الاتحاد، واعدا بكشف التفاصيل في الوقت المناسب.

لا تعني المغادرة اعتزالا دوليا معلنا، لكنها تفتح النقاش حول ثلاثة مسارات محتملة، وليست خيارات أكد اللاعب أنه يفاضل بينها.

1. العودة بدور مختلف

المسار الأول هو استمرار رونالدو مع البرتغال، مع قبول مشاركة تتغير بحسب احتياجات الفريق، بدلا من ضمان الوجود في التشكيلة الأساسية.

في سن 41 عاما، يصبح توزيع الجهد بين المنتخب والنادي جزءا مهما من إدارة ما تبقى من المسيرة. وقد يتيح دور البديل توظيف قدرته التهديفية في فترات محددة، لكن نجاحه يظل مرتبطا بسياق المباراة وخطة المدرب، ولا يضمن أن تكون الدقائق الأقل أكثر تأثيرا.

وهنا تتجاوز المسألة عدد دقائق اللعب إلى الاتفاق على الدور نفسه: هل يستطيع رونالدو وجيسوس الوصول إلى صيغة تحفظ قيمة القائد وتمنح المدرب حرية الاختيار؟.

2. إنهاء الرحلة الدولية

الاعتزال الدولي احتمال آخر، لكنه يحتاج إلى إعلان واضح من رونالدو، ولا يمكن استخلاصه من مغادرة المعسكر وحدها.

سيتيح هذا الخيار التركيز على مسيرته مع الأندية، مقابل إغلاق فصل امتد لأكثر من عقدين مع المنتخب.

كما سيحسم الجدل المتكرر بشأن استدعائه ومشاركته، لكنه يظل قرارا مختلفا عن الابتعاد المؤقت إثر خلاف.

وبالنسبة إلى لاعب ارتبط اسمه بقميص البرتغال وأرقامها القياسية، ستكون طريقة الوداع جزءا أساسيا من القصة: إعلان يختاره بنفسه، أم عودة تتيح نهاية أكثر هدوءا؟.

3. مواصلة مطاردة الألف

بعيدا عن المنتخب، يبقى الوصول إلى ألف هدف أحد أبرز الأهداف المرتبطة بالمرحلة الأخيرة من مسيرة رونالدو. وقد أكد قبل الأزمة رغبته في مواصلة اللعب والسعي إلى هذا الإنجاز.

هذا المسار لا يستلزم الانتقال إلى ناد جديد، ولا يتعارض بالضرورة مع الاعتزال الدولي. يستطيع مواصلة التسجيل مع ناديه، بينما يقرر بصورة منفصلة مستقبل مشاركته مع البرتغال.

أما الحديث عن محطة أخرى أو انتقال إلى الدوري الأميركي، فيحتاج إلى معلومات موثوقة تتجاوز التكهنات، ولا يصح تقديمه باعتباره خطوة مقررة في مسيرته.

القرار الذي لم يعلنه

تكشف الأزمة الحالية صعوبة الانتقال من لاعب تدور حوله التشكيلة إلى قائد قد يتغير دوره داخلها. لكنها لا تحسم أن النهاية اقتربت، ولا تحدد الشكل الذي ستأخذه.

بين العودة بشروط مختلفة، ووداع المنتخب، ومواصلة مطاردة الألف، يظل القرار بيد رونالدو. وحتى يكشف تفاصيل مغادرته وخطوته التالية، يبقى السؤال مفتوحا: هل كانت لحظة غضب عابرة، أم بداية تغيير في الطريقة التي يريد بها إنهاء مسيرته؟.