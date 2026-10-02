وجاء استدعاء اللاعب، البالغ 34 عاما، ضمن استعدادات أستراليا لمواجهة جنوب إفريقيا، في سلسلة تبدأ بمدينة ديربان يوم 9 أكتوبر.

وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية، فتحت إصابات داخل المنتخب باب العودة أمامه، بعد تجربة مرضية أبعدته عن المنافسات وأعادت ترتيب أولوياته.

ولا يعني الاستدعاء أنه ضمن المشاركة في المباراة المقبلة، لكنه يعيده إلى المنافسة على مكان في المنتخب، بعد نحو عقد من ظهوره الأخير في هذا النوع من المباريات.

تشخيص غيّر مسار الموسم

في أبريل 2025، شخص مادينسون بسرطان الخصية، وخضع لجراحة لإزالة الورم. لكن الفحوص أظهرت لاحقا انتشار المرض إلى عقد ليمفاوية في البطن وإلى الرئة، ما استدعى العلاج الكيميائي.

وفي روايته المنشورة على الموقع الرسمي للكريكيت الأسترالي، وصف خبر انتشار المرض بأنه مخيف، خصوصا بعدما اعتقد أنه اكتشف المشكلة مبكرا.

بدأ العلاج في منتصف مايو، واستمر 9 أسابيع، وخلال الأسابيع الأولى فقد شعره، وعانى إرهاقا شديدا واضطرابا في النوم، بينما كانت زوجته بيانكا تنتظر طفلهما الثاني.

وانتهى العلاج في منتصف يوليو، ثم حاول العودة إلى التدريب بعد أسبوعين. لكن استعادة نشاطه لم تكن فورية؛ فكانت تلك الحصة التدريبية الوحيدة له خلال شهر كامل.

وفي سبتمبر، تلقى خبر نجاح العلاج، ليبدأ خطوات العودة إلى اللعبة التي ابتعد عنها خلال مرضه.

من اللعب مع ابنه إلى حمل المضرب

لم تكن صعوبة التجربة مرتبطة بالملاعب وحدها. ففي حديث سابق لوكالة الأنباء الأسترالية، قال مادينسون إن ابنه، الذي كان عمره عامين ونصف العام، كان يريد اللعب، بينما لم تكن لديه الطاقة الكافية لمشاركته أو اصطحابه إلى الملعب القريب.

وخلال العلاج، تراجعت الكريكيت في قائمة اهتماماته. أما بعد العودة، فتغيرت علاقته بها، وأصبح يستمتع بمجرد وجوده في الملعب، دون أن يضع الاستدعاء الدولي شرطا للشعور بالنجاح.

ولخص موقفه آنذاك بعبارة: "أريد فقط أن ألعب".

وعاد إلى المنافسات مع فريق سيدني ثاندر، وفي يناير الماضي سجل النقطة التي حسمت فوز فريقه في إحدى المباريات، في محطة مبكرة من عودته إلى اللعب الاحترافي.

أداء أعاده إلى الحسابات

واصل مادينسون العودة تدريجيا، رغم غيابه عن مباريات الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي. وقبل استدعائه الدولي، سجل 126 نقطة لفريق نيو ساوث ويلز أمام فيكتوريا في بطولة مباريات اليوم الواحد.

وجاء اختياره مع تعرض كاميرون غرين لإصابة في البطن، وغياب جوش إنغليس عن المباراة الاختبارية الأولى بسبب كسر في الإصبع.

وقال رئيس لجنة الاختيار جورج بيلي إن مادينسون يمنح الفريق مرونة في ترتيب الضاربين، ليجد اللاعب نفسه مجددا أمام فرصة ارتداء قميص أستراليا.

وما زالت المشاركة الفعلية تنتظر قرار الاختيار والجاهزية، لكن العودة إلى القائمة جاءت بعد مرحلة كان هدفه خلالها استعادة صحته ونشاطه اليومي، قبل التفكير مجددا في المنتخب.