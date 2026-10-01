وأعلن نادي سي دي إلدنسي، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية الواقع قرب مدينة أليكانتي، الخميس، أن ميسي أصبح المالك الرسمي للنادي، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ النادي الذي يتجاوز عمره 100 عام.

ووفقا لبيان النادي، لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وهي خطوة توصف بأنها إجرائية، فيما لم يكشف النادي عن أي تفاصيل تتعلق بالشروط المالية للاستحواذ.

تعد هذه ثاني تجربة يخوضها ميسي بصفته مساهما رئيسيا في نادٍ إسباني، والأولى له مع نادٍ محترف، إذ يملك نادي يو إي كورنيلا، أحد أندية الدرجة الخامسة.

وعزز ميسي حضوره الكروي خلال سنوات طويلة مع منتخب بلاده، ومع ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة، ويخوض الآن موسمه الرابع مع إنتر ميامي الأميركي،