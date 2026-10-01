ويظهر لياو بالقميص رقم 7 مع المنتخب البرتغالي الأول للمرة الأولى، بعدما ارتدى الرقم ذاته في مراحل سابقة من مسيرته مع الفئات السنية لسبورتنغ لشبونة البرتغالي وليل الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى المنتخب الأول، اعتاد مهاجم غلطة سراي التركي ارتداء أرقام مختلفة، إذ ظهر للمرة الأولى بالقميص رقم 15، قبل أن ينتقل إلى الرقم 17، الذي ارتداه خلال مباراتي ويلز والنرويج.

ووفقا للبطاقة الرسمية للمباراة المنشورة على موقع "يويفا"، انتقل القميص رقم 7 إلى لياو، بينما أصبح فابيو سيلفا يرتدي الرقم 17.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية، أن منح الرقم 7 للياو يأتي وفقا للقواعد المعتمدة من "يويفا"، التي تنص على عدم بقاء أي رقم شاغرا ضمن تسلسل الأرقام المخصصة لقائمة اللاعبين الـ23 في المباراة.

رقم رونالدو يعود إلى لاعب آخر

ويأتي ظهور لياو بالقميص رقم 7 في ظل غياب رونالدو، الذي ارتبط اسمه بهذا الرقم مع المنتخب البرتغالي لسنوات.

ومنذ ارتدائه الرقم 7 مع البرتغال أصبح القميص جزءا من هوية رونالدو، بالتزامن مع مسيرته الدولية القياسية وما حققه من أرقام وإنجازات مع منتخب بلاده.

ولم تبدأ قصة الرقم 7 مع رونالدو، إذ سبق أن ارتداه لاعبون بارزون مثل باولو فوتري ولويس فيغو وسيمباو سابروسا، لكن رونالدو حوّله إلى رمز عالمي ارتبط باسمه وعلامته التجارية "CR7".

ويظهر الرقم 7 في بيانات "يويفا" مرتبطا في الوقت نفسه بلياو ورونالدو، مما يرجح أن تخصيص الرقم للأول يقتصر على قائمة هذه المباراة، أو أن قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي لا تزال قيد التحديث.

وأحاط الغموض ⁠بمستقبل رونالدو، الأربعاء، عقب مغادرته المفاجئة لمعسكر منتخب البرتغال في كوبنهاغن، بعد فترة وجيزة من اعتراف المدير الفني جورجي جيسوس بوجود توترات بين الطرفين.