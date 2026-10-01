وتوجه رونالدو مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس عقب صافرة النهاية، كما غاب عن تدريبات المنتخب الثلاثاء استعدادا لمواجهة الدنمارك الخميس، قبل أن يغادر معسكر المنتخب بشكل مفاجئ الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو فضل استخدام صالة ألعاب رياضية مجهزة بشكل أفضل في الفندق بدلا من منشآت التدريب في مالمو، لكن تصرفاته خلال الأيام الأخيرة لم تلق استحسان كثير من الجماهير.

وأظهر استطلاع أجرته مجلة "أيه بولا" البرتغالية المتخصصة في كرة القدم، ونشرته الأربعاء، أن الجماهير ترى ضرورة استمرار غونسالو راموس وجواو فيليكس في خط الهجوم خلال مواجهة الدنمارك.

وأفادت تقارير أن رونالدو (41 عاما) كان اتفق في البداية مع المدرب جورجي جيسوس، الذي فاز بلقب الدوري السعودي مع النصر الذي يلعب له رونالدو، على عدم المشاركة أمام النرويج.

وذكرت التقارير أن جيسوس طلب من رونالدو المشاركة في آخر 30 دقيقة، لكنه غير رأيه.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن هذا الأمر يفسر تصرفات رونالدو الذي غادر المعسكر، في وقت تتكهن فيه بشأن اقتراب نهاية مسيرته الدولية.

وفاجأ رونالدو العديد من المحللين بقراره مواصلة اللعب مع المنتخب بعد خروج البرتغال من دور الـ16 في كأس العالم، الصيف الماضي.

وقال رونالدو في مقابلة مع مجلة "فوغ" في أغسطس الماضي :"ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم"، وذلك في ظل سعيه للوصول إلى ألف هدف خلال مسيرته.