سجل أهداف منتخب اليمن ناصر محمدوه في الدقيقة 18، وعبدالواسع المطري في الدقيقة 31، ورامي الوسماني في الدقيقتين 40 و90+6، وعادل عباس في الدقيقة 44.

وأحرز هدفي المنتخب البحريني علي الدوسري في الدقيقة 6 وعلي مدن في الدقيقة 67.

وبذلك حقق المنتخب اليمني إنجازا تاريخيا بتسجيله خمسة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مشاركاته ببطولة كأس الخليج.

افتتح المنتخب البحريني التسجيل مبكرا بعد خطأ دفاعي من رامي الوسماني أهدى الكرة لعلي الدوسري، الذي انفرد بالحارس محمد أمان ووضعها في الشباك الخالية في الدقيقة 6. لكن اليمن انتفض بقوة وسجل 4 أهداف متتالية قبل نهاية الشوط الأول.

إذ أدرك ناصر محمدوه التعادل بعد تمريرة طويلة من عادل عباس، ثم أضاف عبدالواسع المطري الهدف الثاني من ضربة ركنية نفذها عباس، قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة إلى رامي الوسماني الذي سجل الثالث، ثم اختتم عباس تألقه بهدف رابع في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، قلص علي مدن الفارق للبحرين بعد تمريرة من محمد مرهون، لكن الوسماني عاد وسجل الخامس لليمن، في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة أخرى من عباس.

ورغم فوزه، ودع المنتخب اليمني منافسات البطولة برفقة البحرين، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، أما منتخب البحرين فخرج دون أي نقطة.

وكانت البحرين قد خسرت مباراتها الأولى أمام قطر 0-2، ثم تلقت خسارة أمام الإمارات 0-3، وخسر اليمن أمام الإمارات 0-4 وأمام قطر 0-1.

وكان اليمن قد دخل تاريخ البطولة على حساب البحرين أيضا في خليجي 26 بالكويت، عندما حقق أول فوز له في المسابقة بنتيجة 2-1.