وسجل علي صالح هدف التعادل للإمارات (45+4) بعدما كانت قطر تقدمت بهدف المعز علي (32).

وتلعب في نصف النهائي السبت الإمارات مع عمان ثانية المجموعة الأولى، وقطر مع السعودية متصدرة الأولى.

ودخل المنتخبان المباراة بعدما ضمنا الصعود إلى الدور المقبل بحصدهما 6 نقاط من فوزين تواليا، مع أفضلية للإمارات بفارق الأهداف وكان يكفيها التعادل للحفاظ على الصدارة، وهذا ما حققته.

وأدخل المنتخبان تعديلات جذرية على تشكيلتهما مقارنة بتلك التي خاضت أول مباراتين.

وبدأت الإمارات المباراة بأفضلية ملحوظة من خلال السيطرة وبناء الهجمات، ودشن فابيو ليما فرصها بتسديدة من ركلة حرة أبعدها حارس قطر محمود أبوندى (12).

لكن قطر هي من تقدمت بعد عرضية من جاسم جابر سددها المعز علي في شباك الحارس حمد المقبالي الذي لعب لأول مرة في البطولة بديلا لخالد عيسى (32).

وكان الهدف هو الأول الذي تتلقاه الإمارات بعد مباراتين بشباك نظيفة.

وردت الإمارات سريعا بتسديدة من المدافع خالد الظنحاني بعد مجهود فردي لكن كرته مرت إلى جانب القائم (38).

وأجرت قطر تغييرا اضطراريا بنزول عبد العزيز حاتم بديلا لمحمد مناعي المصاب (41).

وعادلت الإمارات الكفة بعدما لعب الظنحاني عرضية أبعدها حاتم برأسه ضعيفة سددها علي صالح زاحفة في شباك أبوندى(45+4)، ليتلقى "العنابي" على غرار منافسه، الهدف الأول في البطولة.

وكاد البديل بالا غويليرمي يسجل التقدم للإمارات لكن أبوندى تصدى لتسديدته ببراعة (74).