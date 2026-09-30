وسجل الزابيري 3 أهداف خلال مباريات الشهر، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، في أول موسم له مع الفريق الإسباني.

وكان المهاجم المغربي قد تألق أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة، بعدما سجل هدفين قاد بهما راسينغ إلى الفوز 2-1، قبل أن يسجل هدفا ويصنع آخر في الجولة التالية أمام برشلونة، رغم خسارة فريقه 2-7.

وتفوق الزابيري في التصويت النهائي على عدد من أبرز المواهب الصاعدة، بينهم باو كوبارسي لاعب برشلونة، وألبرتو موليرو لاعب فياريال، وميغيل سييرا لاعب إشبيلية، ويويل لاغو لاعب سيلتا فيغو.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها الزبيري الجائزة، خلفا للإسباني خافي هيرنانديز، لاعب إسبانيول، الذي توج بها عن شهر أغسطس.