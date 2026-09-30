وكان جناح برشلونة الإسباني البالغ من العمر 29 عاما، قد غادر الملعب مصابا خلال الشوط الأول من فوز البرازيل 4-2 على أستراليا في مباراة ودية، الثلاثاء، مما أثار قلقا في أوساط النادي الكتالوني خشية فقدان أحد أبرز لاعبيه في مستهل الموسم.

وعانى رافينيا مشكلات بدنية متكررة الموسم الماضي، إذ لم يشارك سوى في 33 مباراة مع برشلونة، كما غاب عن 4 مباريات في أبريل بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن تعرض لها أثناء وجوده مع المنتخب البرازيلي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان، أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بتورم عضلي خفيف، من دون الإشارة إلى أي إصابة أكثر خطورة.

وبذلك سيغيب رافينيا عن المباراة الودية المقبلة أمام الهند، السبت، بينما قرر الجهاز الفني عدم استدعاء بديل له.

وكان المدير الفني للبرازيل كارلو أنشيلوتي قد أشرك رافينيا طوال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 أمام أستراليا أيضا الجمعة الماضي، حيث صنع هدف التعادل المتأخر الذي سجله رايان.

ويعيش رافينيا فترة تألق لافتة مع برشلونة هذا الموسم، بعدما سجل 14 هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 8 مباريات فقط.

ويستأنف الفريق الكتالوني منافساته في العاشر من أكتوبر، عندما يستضيف خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني.