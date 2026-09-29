ورافق المنتخب العُماني نظيره السعودي إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى، مستفيدا من فوز السعودية 2-0 على العراق، وهي النتيجة التي منحت عُمان بطاقة التأهل في المركز الثاني، بعد فوزه المثير على الكويت 3-1.

ففي المباراة الأولى سجل عبدالله سالم الهدف الأول للسعودية في الدقيقة 55، وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي المباراة الأخرى، سجل شبيب الخالد هدف تقدم الكويت في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك ناصر الرواحي التعادل لعُمان في الدقيقة 65، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 81، وأكمل مصعب الشقصي الثلاثية في الدقيقة 84.

وبهاتين النتيجتين، ضمن المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما حسم تأهله في الجولة الماضية.

ورفع منتخب عُمان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع العراق في عدد النقاط وفارق الأهداف، لكن فارق البطاقات الملونة حسم تأهل المنتخب العُماني، وهي القاعدة الثالثة في حسم حالات التساوي في المراكز.

وكان منتخب الكويت قد ودع البطولة، بعدما تلقى خسارته الثالثة، ليحتل المركز الأخير من دون نقاط.