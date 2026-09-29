وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جوبا: "محمد صلاح لاعب مهم جدا في العالم كله وفي أي وقت، وغاب نتيجة "ظروف شخصية"".

وأضاف: "لذلك أقول إن المنتخب كله كان يمر بظروف صعبة في مباراة أنغولا، والظروف كانت ستختلف لو أقمنا فترة إعداد أطول، وبدون إصابات".

وأوضح حسام حسن: "أنا لا أبرر ولا أقول "حجج" لأن المنتخب ممكن يتأثر، لكن لا يقف على أحد، كل اللاعبين مهمين، لكن في نفس الوقت، لا يصح بلد بها 120 مليون، والمنتخب يقف على لاعب واحد".

وتابع مدرب المنتخب المصري: "أنا أحاول اختيار الكلمات والحروف، وأنا أتكلم لأن نيتي جيدة، لكنني أُفهم "غلط"".

وبشأن المباراة، أوضح حسام حسن: "سعيد للغاية بالنتيجة وأداء الفريق، لقد أدى جميع اللاعبين المطلوب منهم سواء الأساسيين أو البدلاء".

ولفت إلى أن: "مواجهة جنوب السودان لم تكن سهلة، لم يكونوا فريقا سيئا، ولكننا سيطرنا بفضل تركيزنا ومجهود اللاعبين وطريقة اللعب، والإجادة في دراسة نقاط قوة وضعف المنافس".

وذكر مدرب منتخب الفراعنة أن "الفوز تحقق في ظروف صعبة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التعود على خوض مباريات في أرضية من النجيل الصناعي، ولكن حضرنا اللاعبين لكل ذلك".

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلا: "التراجع بعد كأس العالم طبيعي بعد حصول اللاعبين على إجازة طويلة، ثم الانتظام في فترات الإعداد ومرور خمس جولات فقط من بطولة الدوري".

وبفوزه في جنوب السودان، يعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 4 نقاط، بعد تعادل سلبي مع أنجولا في القاهرة بالجولة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل، يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بدون نقاط، بعد خسارة ثانية على التوالي، عقب الهزيمة أمام مالاوي في الجولة الأولى.

وبعد أول جولتين من التصفيات، سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.