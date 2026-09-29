وفاجأ منتخب بوروندي نظيره الجزائري بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، بعدما سجل فارس شايبي بالخطأ في مرماه إثر سوء تفاهم مع الحارس الذي كان خارج مرماه.

وعزز جيروموجيشا تقدم بوروندي بهدف ثان في الدقيقة 12، قبل أن يقلص محمد بلومي الفارق للجزائر في الدقيقة 30.

وضغط المنتخب الجزائري مع بداية الشوط الثاني بحثا عن التعادل، حتى حصل على ركلة حرة نفذها عادل بولبينة بنجاح، مدركا التعادل في الدقيقة 63 بتسديدة متقنة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، فيما حصد بوروندي نقطته الأولى في المركز الثالث مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة زامبيا وتوغو.