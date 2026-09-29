حقق المنتخب المغربي فوزه الثاني تواليا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما تغلب على مضيفه ليسوتو 2-0، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، على ملعب "فري ستيت" في جنوب إفريقيا.
وفرض "أسود الأطلس" سيطرتهم على المباراة منذ البداية، مقابل تراجع منتخب ليسوتو للدفاع، ووصل الاستحواذ المغربي إلى أكثر من 85 بالمئة في بعض فترات الشوط الأول.
وبعد إهدار عدة فرص، افتتح براهيم دياز التسجيل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، مستغلا ارتباكا في دفاع الخصم.
وتواصل التفوق المغربي بعد الاستراحة، قبل أن يعزز عز الدين أوناحي النتيجة في الدقيقة 82، مستفيدا من تمريرة سفيان رحيمي.
وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على الغابون 2-0، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين.