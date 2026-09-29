وفرض "أسود الأطلس" سيطرتهم على المباراة منذ البداية، مقابل تراجع منتخب ليسوتو للدفاع، ووصل الاستحواذ المغربي إلى أكثر من 85 بالمئة في بعض فترات الشوط الأول.

وبعد إهدار عدة فرص، افتتح براهيم دياز التسجيل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، مستغلا ارتباكا في دفاع الخصم.

وتواصل التفوق المغربي بعد الاستراحة، قبل أن يعزز عز الدين أوناحي النتيجة في الدقيقة 82، مستفيدا من تمريرة سفيان رحيمي.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على الغابون 2-0، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين.