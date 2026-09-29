وذكر المركزان الإعلاميان للناديين، الثلاثاء، أن اللاعبين يتواجدان داخل وحدة العناية المركزة، حيث يخضعان للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف ومتابعة مستمرة من الفريق الطبي المعالج.

وأصدر الناديان بيانا مشتركا عقب الحادث، أكدا خلاله تمنياتهما بالشفاء العاجل للاعبين، وقالا: "نتقدم بخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبين أحمد زكي وخالد صديق إثر تعرضهما لحادث سيارة أسفر عن إصابات بالغة".

وأضاف البيان: "نرجو من الجميع التفضل بالدعاء لهما في هذه الظروف، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء العاجل والتام، وأن يحفظهما ويعيدهما سالمين معافين إلى أسرهما وزملائهما".