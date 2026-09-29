وأضاف غورليك في منشور على منصة "إكس" أن التحقيقات تناولت مزاعم بشأن تصنيف الحكام وتعييناتهم، وإجراءات تقييمهم واختيارهم، واختبارات قواعد التحكيم.

وقال إن فرحات غوندوغدو، رئيس لجنة الحكام المركزية التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، كان من بين المحتجزين.

وأضاف: "سنواصل بحزم معركتنا من أجل كرة قدم نظيفة لكشف ملابسات الادعاءات التي تقوض الثقة في كرة القدم التركية".

وتعهد غورليك بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات، بما يضمن ارتباط كرة القدم بالجهد والمنافسة والروح الرياضية التي تظهر على أرض الملعب.

وقال الوزير إن المحققين استمعوا إلى إفادات المشتكين والشهود، وطلبوا تقارير من خبراء، وفحصوا سجلات الاتصالات والبيانات المالية الصادرة عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية "ماسَك".