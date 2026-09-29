وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، نقلا عن صحيفة "ليكيب"، أن زيدان يتقاضى 300 ألف يورو شهريا قبل خصم الضرائب، وهو مبلغ يقارب الراتب الذي كان يتقاضاه سلفه ديدييه ديشان، رغم الأرقام المرتفعة التي جرى تداولها سابقا بشأن راتب المدرب الفرنسي.

ويتميز عقد زيدان بتنازله عن مكافآت حقوق الصورة التي كان ديشان يحصل عليها عقب المباريات الدولية، ما يعفيه من بعض القيود المرتبطة بالشركاء التجاريين للمنتخب الفرنسي، رغم ارتباطه باتفاقيات إعلانية خاصة مع عدد من العلامات التجارية، أبرزها شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية.

في المقابل، أدرج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نظاما لمكافآت أكبر خلال البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم وكأس أمم أوروبا، ما يعني أن الجزء الأكبر من أي زيادة في دخل زيدان سيكون مرتبطا بالنتائج التي يحققها المنتخب الفرنسي في هذه المنافسات.

وبذلك، يقوم عقد زيدان على راتب شهري ثابت، مع إمكانية ارتفاع دخله بشكل كبير في حال حقق المنتخب الفرنسي نتائج قوية في البطولات الكبرى.