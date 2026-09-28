وحصدت مريم كريم الذهبية بعدما حققت 54.31 ثانية ، وهو رقم قياسي للسباق غير مسبوق في دورة الألعاب الآسيوية، وأفضل رقم عالمي تحت 20 سنة لعام 2026 .

وحسمت مريم كريم المنافسة خلال الأمتار الأربعين الأخيرة، بعدما سجلت 54.31 ثانية، لتكسر الرقم السابق في الألعاب، والذي كانت تحمله البحرينية كيمي أديكويا بزمن بلغ 54.45 ثانية.

وأنهت كريم، البالغة 18 عاما، السباق في الصدارة، متقدمة على الكازاخستانية أديلينا زيمس التي سجلت 54.58 ثانية، والهندية فيثيا رامراج بزمن 54.75 ثانية.

وكانت الإمارات قد حققت أولى ميدالياتها في الدورة عبر سليمان عبد الرحمن، الذي أحرز الميدالية الفضية في نهائي سباق 400 متر.