جاء ذلك بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا لمكتبه التنفيذي في مدينة جدة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

وناقش الاجتماع مستقبل البطولات الخليجية والرؤى والتوجهات الرامية إلى مواصلة تطوير مسابقات الاتحاد والارتقاء بمستوياتها التنظيمية والفنية.

كما استعرض المكتب التنفيذي أبرز المستجدات المتعلقة ببطولة "خليجي الديار العربية 27"، إلى جانب مناقشة عدد من الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها طلبات استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج "خليجي 28" والتي أسندت للعراق.

وجاء الاجتماع ضمن جهود الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتعزيز التنسيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء ومواصلة تطوير منظومة مسابقاته بما يواكب تطلعات كرة القدم الخليجية خلال المرحلة المقبلة.