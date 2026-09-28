وسجل ديميتريس كوربيليس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، مانح اليونان أول انتصار لها على ألمانيا في 11 مواجهة بين المنتخبين.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بينما بقيت ألمانيا عند نقطة واحدة، بعد تعادلها 1-1 مع هولندا في المباراة الأولى.

ورغم سيطرة المنتخب الألماني على معظم فترات اللقاء، ووصول نسبة استحواذه إلى نحو 80 بالمئة في الشوط الأول، فإنه عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف.

واستغلت اليونان المساحات في الدفاع الألماني خلال الشوط الثاني، قبل أن تحسم المواجهة بتسديدة منخفضة من كوربيليس غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

كلوب: النتيجة جزء من العملية

وبهذه النتيجة، واصل كلوب بحثه عن انتصاره الأول مع منتخب ألمانيا، بعدما تولى المهمة في يوليو عقب خروج المنتخب مبكرا من كأس العالم.

وقال كلوب عقب المباراة: "كان يمكنني تقبل عدم فوزنا، لكن لا يمكن خسارة مباراة كهذه. نحن معا منذ أسبوع، ونندمج جميعا، وهذا يحتاج إلى وقت".

وأضاف: "النتيجة ليست مرضية، لكنها جزء لا يتجزأ من العملية".

وتواجه ألمانيا صربيا، الخميس، قبل أن تحل ضيفة على اليونان بعد 3 أيام.