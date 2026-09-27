وافتتح عثمان كامارا التسجيل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 30 من المباراة التي أقيمت في جدة، قبل أن يضيف جيليرمي بالا الهدف الثاني في الدقيقة 66، ويختتم علي صالح الثلاثية في الدقيقة 88.

ورفع منتخب الإمارات، الذي استهل مشواره بفوز كبير على اليمن برباعية نظيفة، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على قطر، التي تملك الرصيد ذاته.

وضمن المنتخبان بذلك التأهل إلى نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة، فيما ستكون مواجهتهما المقبلة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة ووصيفه.

في المقابل، ودع منتخب البحرين، حامل اللقب، البطولة بعدما تلقى خسارته الثانية تواليا، عقب سقوطه أمام قطر بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية.

كما ودع منتخب اليمن المنافسات، لتصبح مواجهته المقبلة أمام البحرين في الجولة الأخيرة دون تأثير على بطاقتي التأهل.