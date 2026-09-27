وسجل يوسف عبد الرزاق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليمنح قطر انتصارها الثاني تواليا، بعدما استهلت مشوارها بالفوز على البحرين بهدفين دون رد.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات التي تواجه البحرين، ليصبح ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد السعودية. في المقابل، انتهت آمال اليمن في التأهل بعدما تلقى خسارته الثانية.

وفرض حارس اليمن محمد أمان نفسه أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لسلسلة من الفرص القطرية، بينها ركلة جزاء نفذها أكرم عفيف في الشوط الثاني.

وبدأت قطر المباراة بضغط هجومي مبكر، لكن أمان تصدى لمحاولات عفيف وحسن الهيدوس، وحافظ على نظافة شباكه طوال الشوط الأول. وجاء التهديد اليمني الأبرز قبل الاستراحة عبر تسديدة زاحفة لعبد الواسع المطري، أبعدها الحارس محمود أبو ندى في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أمان تألقه بإيقاف محاولة لعبد الرزاق، قبل أن ينجح المهاجم القطري في كسر التعادل مستغلا عرضية البديل إدميلسون جونيور في الدقيقة 64.

وحصلت قطر على فرصة لتعزيز تقدمها من ركلة جزاء، إثر عرقلة بيدرو ميغيل داخل المنطقة، لكن أمان تصدى لتسديدة عفيف في الدقيقة 74، ليبقي المنتخب اليمني في أجواء المباراة.

وكاد البديل ناصر محمدوه أن يدرك التعادل بعدما تجاوز أكثر من مدافع، لكنه سدد فوق العارضة في الدقيقة 80. وطالب اللاعب نفسه بركلة جزاء إثر تدخل من بيدرو قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، إلا أن الحكم الأردني أدهم مخادمة أمر باستمرار اللعب.

وحافظت قطر على تقدمها حتى النهاية، لتحسم بطاقة التأهل، بينما ودع اليمن سباق الوصول إلى نصف النهائي.



