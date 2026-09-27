وقال الاتحاد السعودي في بيان: "استبعد المدير الفني للمنتخب يورغوس دونيس، اللاعب حسن كادش من معسكر الأخضر المقام في جدة، ضمن منافسات كأس الخليج 27".

وأضاف: "وذلك بناء على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب على موضع إصابته في الفخذ، والتي بينت عدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي".

ولم يكشف الاتحاد مدة غياب لاعب الاتحاد البالغ 34 عاما.

وخرج كادش في الدقيقة 63 خلال المواجهة مع عمان (3-0) في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت السعودية قد ضمنت أول المقاعد المؤهلة إلى نصف نهائي البطولة الخليجية بعد فوزها على الكويت وعمان، وقبل مواجهتها الثالثة في دور المجموعات مع العراق الثلاثاء.

ولعب كادش المباراة الأولى أساسيا أيضا، علما أنه لم يخض أي دقيقة في مباريات "الأخضر" الثلاث في مونديال أميركا الشمالية، على الرغم من استدعائه.