وبعد أقل من 10 أسابيع من رفع كأس العالم، جعلت إسبانيا إنجلترا تدفع ثمن الهفوتين لتسجل أول هدفين.

وسجل النجم الشاب لامين يامال هدفا في الدقيقة الثانية، عندما فقد مارك غيهي الكرة أمام مرماه.

وقلبت إنجلترا المباراة رأسا على عقب خلال 4 دقائق مثيرة، عندما أشعل هدف التعادل الذي سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 36 شرارة هجومية قوية، توجت بهدف التقدم الذي سجله القائد هاري كين بضربة رأس ليجعل النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.

لكن أليكس باينا أضاف الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 60، بعد أن أعادت تمريرة خاطئة من نيكو أورايلي الكرة للضيوف.

وأحرز أويارزابال، الذي سجل أيضا هدف الفوز على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024، هدف الفوز في الدقيقة 74 ‌بلمسة ذكية من فوق رأس حارس إنجلترا جيمس ترافورد.

وأفسد فوز إسبانيا ما بدا لفترة وجيزة أنه انتفاضة إنجليزية لا تنسى، وقدر ضئيل من التعويض بعد ‌خسارتها المؤلمة في قبل نهائي ‌كأس العالم أمام الأرجنتين.