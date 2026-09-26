وسجل المنتخب السعودي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول، بواقع هدفين لفراس البريكان وهدف لحسن كادش، فيما أُلغي هدف للعماني ناصر الرواحي بداعي التسلل.

ورفع "الأخضر" رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكويت بهدف دون رد، ليضمن العبور قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويحتل العراق المركز الثاني بأربع نقاط، عقب فوزه المثير على الكويت 3-2 في وقت سابق السبت، بينما تأتي عمان ثالثة بنقطة واحدة، وتتذيل الكويت الترتيب دون نقاط، بعدما تأكد خروجها من البطولة.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية في الجولة الثالثة، التي يلتقي فيها العراق مع السعودية، فيما تواجه عمان منتخب الكويت.