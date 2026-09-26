ورفع العراق رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار مواجهة السعودية وعمان، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع المنتخب العماني. وبقيت الكويت دون نقاط في المركز الأخير، بعد خسارتها الثانية تواليا عقب الهزيمة أمام السعودية في الجولة الأولى.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، افتتح زيدان إقبال التسجيل للعراق في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وأعاد سيف رشيد التقدم للعراق في الدقيقة 83، بعدما استقبل تمريرة من الجهة اليمنى وسدد بقوة في الشباك.

لكن الكويت عادت مجددا عبر يوسف ناصر، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90، مستغلا كرة عرضية من ركلة حرة نفذها محمد دحام.

وفي الوقت الذي اقتربت فيه المباراة من التعادل، حسم كرار نبيل المواجهة بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، مانحا العراق ثلاث نقاط ثمينة.