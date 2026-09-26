وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، أن مبابي تعرض للإصابة في الشوط الثاني، بعدما سدد كرة بقدمه اليمنى وشعر بألم في ركبته اليسرى، متوقعة غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 و12 يوما.

ولم يحدد النادي، في الإعلان المنقول، مدة رسمية لغياب اللاعب.

وكان مبابي قد غادر المباراة بعد تسجيل هدف لمنتخب بلاده، قبل أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم استكماله فترة التوقف الدولي الحالية، ليعود إلى مدريد للخضوع للفحوصات بإشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأثارت الإصابة قلقا داخل ريال مدريد، لارتباطها بالركبة نفسها التي سببت للمهاجم الفرنسي متاعب خلال الفترة بين ديسمبر ومارس الماضيين.

وسبقت إعلان نتائج الفحوصات تقارير صحفية تحدثت عن احتمال غياب أطول، لكنها استندت إلى تقديرات أولية قبل اتضاح طبيعة الإصابة.