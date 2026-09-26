ويدخل "الأبيض" اللقاء بعد فوزه على اليمن 4-0 في الجولة الافتتاحية، ويضمن العبور إذا حقق انتصاره الثاني بالتزامن مع فوز قطر على اليمن أو تعادلهما، قبل مواجهة المنتخب القطري في الجولة الأخيرة.

وتسعى الإمارات، المتوجة باللقب عامي 2007 و2013، إلى تجاوز دور المجموعات بعد خروجها منه في النسخ الثلاث الماضية، مستندة إلى بداية قوية تحت قيادة مدربها الكرواتي زلاتكو داليتش.

وحذر داليتش من المبالغة في الاحتفاء بالفوز الأول، قائلا: "يجب ألا نضخم الفوز، فهو خطوة صغيرة في مشوارنا بالبطولة".

وأضاف: "لدينا مباراة مهمة أمام البحرين علينا الاستعداد لها بشكل جيد"، مؤكدا أن المنتخب يتعامل مع البطولة مرحلة تلو الأخرى، وأن هدفه الأول هو التأهل من دور المجموعات.

في المقابل، تبحث البحرين عن التعويض بعد خسارتها أمام قطر بهدفين دون رد، إذ قد تؤدي هزيمة ثانية إلى خروجها من البطولة، بحسب نتيجة المباراة الأخرى.

وقال مدربها الكرواتي دراغان تالاييتش إن الفريق سيعمل على تدارك أخطاء الجولة الأولى، مضيفا: "فخور بلاعبي الفريق ولدي الثقة فيهم جميعا للتعويض أمام الإمارات".

ويفتقد المنتخب البحريني جهود عباس العصفور، الذي طرد في لقاء قطر بعد تسببه في ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الأخرى، تسعى قطر إلى تحقيق انتصار ثان يضمن تأهلها إذا فازت الإمارات على البحرين أو تعادلت معها.

ورفض مدرب قطر الإسباني خولن لوبيتيغي اعتبار مواجهة اليمن سهلة، مؤكدا أن المنافس لا يزال طرفا في حسابات التأهل، وأن الفوز الافتتاحي على حامل اللقب لا يعني إنجاز المهمة.

أما اليمن، فيأمل في استعادة توازنه والحفاظ على فرصه، بعدما أنهت الخسارة أمام الإمارات سلسلة من ثماني مباريات رسمية دون هزيمة.

ووصف مدربه الجزائري نور الدين ولد علي الخسارة الأولى بأنها "درس قاس"، مؤكدا ضرورة التعلم منها والاستعداد بصورة أفضل لمواجهة قطر.