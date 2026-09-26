وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي: "بالطبع كنا نتمنى الفوز بالمباراة وإسعاد الجمهور، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، وأنا أثق في لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "خروج محمد صلاح وجهة نظر فنية، واللاعب ليس مصابا، وأنا المسؤول عن ذلك".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد ستكون هناك ظروف صعبة خلال مواجهة جنوب السودان بعد أيام، ولكن لا أحد يقصر، وسنحاول الفوز في المباريات المقبلة".

وتلعب مباراة مصر وجنوب السودان يوم 29 من سبتمبر الجاري الموافق الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

في المقابل رفض حسام حسن التعليق على أزمة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وصرّح حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد أنغولا أن "الشناوي كان منتهيا مع ناديه في وقت سابق ولعب معنا في المنتخب".

ورد النادي الأهلي ببيان ناري على تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر بشأن حديثه عن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب.

وتعادل منتخب مصر في افتتاح التصفيات مع أنغولا بدون أهداف على استاد القاهرة ضمن المجموعة الثانية.