وبدأ الجدل بعد تصريح لحسن عن الشناوي، حارس المرمى المخضرم الذي كان احتياطيا في كأس العالم الأخيرة، حيث وصفه مدرب منتخب مصر بـ"المنتهي".

وكان حسن يبرر في تصريحه عدم ضم الشناوي إلى معسكر منتخب "الفراعنة"، الذي تعادل سلبيا في القاهرة أمام أنغولا، الجمعة، بمستهل مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة العام المقبل.

وأكد المدير الفني للمنتخب المصري في مؤتمر صحفي قبل لقاء أنغولا، الخميس، أن استبعاد حارس مرمى الأهلي جاء بقرار فني، مشددا على أنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه في صفوف المنتخب.

وعقب انتهاء اللقاء، أصدر الأهلي بيانا وصف فيه تصريحات حسن بـ"غير المسئولة"، وقال إنها "تعكس رؤية محدودة".

ورفض البيان "التجاوز، شكلا وموضوعا، في حق أحد لاعبيا، وأي لاعب يمثل النادي"، وقال إن "المساس بقيمته الفنية والأدبية غير مسموح به، فما بالك بقائد الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي".

واعتبر البيان أنه "من حق المدير الفني أن يضم أو يستبعد أي لاعب، لكن ليس من حقه التطاول بمثل هذه التصريحات التي تهدم علاقة الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الكروية".

ويتصدر منتخب مالاوي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعدما تغلب على منتخب جنوب السودان 2-1، بينما يتقاسم منتخبا مصر وأنغولا المركز الثاني.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، ما عدا المجموعات التي تضم منتخبات البلدان المضيفة الثلاثة للبطولة، كينيا وأوغندا وتنزانيا، حيث يتأهل المتصدر فقط بجانب هذه المنتخبات المتأهلة تلقائيا.