وفي الدقيقة 54، تلقى مهاجم ريال مدريد الإسباني تمريرة من مايكل أوليسي، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى ويخدع الحارس التركي أوغورجان تشاكير، مفتتحا التسجيل.

إلا أنه لم يحتفل بالهدف، إذ بدأ يعرج قبل أن يستلقي على أرض الملعب، وملامح الألم بادية على وجهه، ممسكا بالجهة الخلفية من ركبته اليسرى.

وحاول قائد منتخب "الديوك" لبعض الوقت مواصلة اللعب، قبل أن يقرر الخروج نهائيا في الدقيقة 59.

وحل ديزيريه دويه بدلا منه، بينما توجه مبابي مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، وهو لا يزال يعرج بشكل طفيف، بعد أن تلقى تشجعيا سريعا ووديا من مدربه زين الدين زيدان.

وتخوض فرنسا 3 مباريات أخرى في دوري الأمم، أمام بلجيكا في 28 من سبتمبر الجاري، ثم إيطاليا في 2 أكتوبر، قبل أن تجدد مواجهتها مع "الشياطين الحمر" في الخامس من الشهر نفسه.