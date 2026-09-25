وبدأت الأزمة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مصر وأنغولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، عندما تحدث حسام حسن عن استبعاد الشناوي من المعسكر الحالي، مؤكدا أن القرار فني ولا يرتبط بخلاف شخصي مع الحارس.

وقال حسام حسن إن الشناوي مر في وقت سابق بفترة لم يكن يشارك خلالها مع ناديه، مضيفا أن الحارس كان "منتهيا" آنذاك قبل أن يشارك مع المنتخب ويستعيد مستواه.

وسرعان ما تحولت كلمة "منتهيا" إلى محور للجدل، خصوصا في ظل مكانة الشناوي باعتباره أحد قادة المنتخب المصري وصاحب مسيرة طويلة مع الأهلي والفراعنة.

أبو ريدة يدخل على الخط

وبعد ساعات من تصريحات حسام حسن، وجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة رسالة دعم واضحة إلى الشناوي.

وقال أبو ريدة إن الشناوي: "أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين"، مشيدا بما قدمه مع منتخب مصر والأهلي، ومؤكدا أن تاريخ الحارس ومكانته كلاعب وقائد يحظيان بتقدير واحترام اتحاد الكرة.

ولم ينتقد أبو ريدة حسام حسن مباشرة، إلا أن توقيت تصريحاته، التي جاءت بعد الجدل بشأن وصف الشناوي، جعلها تُقرأ باعتبارها رسالة دعم للحارس.

الحضري: "ما يهزك ريح"

وانضم عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إلى الداعمين للشناوي، ونشر صورة له عبر حسابه على منصة "إكس".

وكتب الحضري في رسالته: "قدمت وهتقدم لمصر الكتير.. يا شنو ما يهزك ريح".

غضب داخل الأهلي

وامتدت تداعيات التصريحات إلى النادي الأهلي، إذ نقل قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن مصدر داخل الأهلي قوله إن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأبلغه استياء مسؤولي الأهلي من تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي.

ويأتي الجدل قبل مواجهة مصر وأنغولا، الجمعة، في افتتاح مشوار المنتخب المصري بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، ليضع تصريحات حسام حسن وعلاقته بأحد أبرز قادة المنتخب في واجهة المشهد قبل بداية التصفيات.