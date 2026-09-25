وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، افتتح بوعلام خوخي التسجيل لقطر في الدقيقة 61، مستفيدا من ركلة حرة نفذها أكرم عفيف، حولها برأسه إلى الشباك بعد خروج غير موفق من حارس البحرين إبراهيم لطف الله.

وفي الدقائق الأخيرة، حصل المنتخب القطري على ركلة جزاء بعد عرقلة حسن الهيدوس من عباس العصفور داخل منطقة الجزاء.

وتولى الهيدوس تنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليحسم الفوز ويمنح قطر أول 3 نقاط في البطولة.

وبهذه النتيجة، احتلت قطر المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف الإمارات، التي استهلت مشوارها بالفوز على اليمن برباعية نظيفة.

وتلتقي قطر مع اليمن، الأحد، في الجولة الثانية، بينما تواجه البحرين منتخب الإمارات.