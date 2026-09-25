وقاد مهاجم مانشستر سيتي منتخب النرويج إلى الفوز على الدنمارك 3-2، الخميس، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، بعدما هز الشباك في الدقيقتين 18 و74.

ورفع هالاند رصيده إلى 64 هدفا في 56 مباراة دولية، بمعدل يتجاوز هدفا في المباراة، معززا موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج.

مبابي الهدف التالي

وبات هالاند على بعد هدفين من معادلة رصيد مبابي مع المنتخب الفرنسي، مع فارق واضح في عدد المباريات التي احتاجها اللاعبان للوصول إلى هذه الحصيلة.

ويواصل المهاجم النرويجي تقدمه السريع في قائمة أبرز الهدافين الدوليين، مستفيدا من معدل تهديفي استثنائي منذ ظهوره الأول مع منتخب بلاده عام 2019.

يتجاوز رونالدو وزلاتان

وبثنائيته أمام الدنمارك، تجاوز هالاند رصيد كل من البرازيلي رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اللذين سجلا 62 هدفا دوليا لكل منهما.

واحتاج زلاتان إلى 122 مباراة لتسجيل أهدافه الـ62 مع السويد، بينما تخطى هالاند هذا الرقم في مباراته الدولية الـ56.

رقم قياسي في دوري الأمم

وعزز هالاند أيضا رقمه القياسي في دوري الأمم الأوروبية، بعدما رفع حصيلته إلى 21 هدفا، ليواصل صدارته لقائمة هدافي المسابقة عبر تاريخها.

وجاء هدفه الثاني أمام الدنمارك ليمنح النرويج الفوز 3-2، بعدما نجح المنتخب الدنماركي في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل.

رونالدو وميسي في القمة

وعلى مستوى قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 146 هدفا، بينما بلغ رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي 125 هدفا.

ورغم الفارق الكبير، فإن هالاند، البالغ 26 عاما، يملك معدلا تهديفيا مرتفعا، بعدما سجل 64 هدفا في 56 مباراة، ما يضعه على مسار سريع للصعود في قائمة الهدافين الدوليين إذا حافظ على نسقه الحالي.