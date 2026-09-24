وخاض كلوب مباراته الأولى مدربا لألمانيا بعد تعيينه خلفا ليوليان ناغلسمان، فيما ظهر المنتخب الهولندي للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي خلف رونالد كومان.

وعلى ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، فرض المنتخب الألماني أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق فيليكس نميشا في الدقيقة 32.

وأثار الهدف احتجاج لاعبي هولندا، الذين طالبوا باحتساب خطأ بعد سقوط المهاجم بريان بروبي في وسط الملعب، لكن اللعب استمر قبل أن تصل الكرة إلى نميشا الذي أسكنها الشباك.

وحاول المنتخب الهولندي العودة إلى المباراة، إلا أن الدفاع الألماني والحارس مارك أندريه تير شتيغن حافظا على التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أهدر كريم أديمي فرصة لتعزيز تقدم ألمانيا في الدقيقة 60 بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد بعيدا.

وكثفت هولندا ضغطها في الدقائق الأخيرة، قبل أن تنجح في خطف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق كودي خاكبو، الذي استغل عرضية من البديل روبن فان بوميل وسددها مباشرة في الشباك.

وبهذا التعادل، حصد المنتخبان أول نقطة لهما في مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية.