وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الخميس، للحديث عن مواجهة أنغولا المقررة، الجمعة، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، إن استبعاد الشناوي يأتي ضمن اختيارات الجهاز الفني.

وأضاف: "هذه اختيارات الجهاز الفني الخالصة ونحن من ساهمنا في إعادة الشناوي لمستواه في أوقات سابقة مع المنتخب مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين، ولم أر في كرة القدم أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني فالمدرب يظل مدربا واللاعب يظل لاعبا".

وتحدث حسام حسن عن الشناوي قائلا: "محمد الشناوي في فترة من الفترات كان (منتهي) ولا يلعب أبدا مع ناديه، ومع ذلك عاد إلى مستواه من خلال تدريباته معنا، لقد عاد إلى مستواه من خلال منتخب مصر، ليس هو وحده، بل وغيره من اللاعبين".

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على وضع قواعد واضحة داخل المنتخب تعتمد على العطاء والمستوى الفني دون النظر إلى أسماء اللاعبين.

وقال: "لا يوجد لاعب يضمن تواجده بشكل دائم في المنتخب وفي الفترات السابقة كان بعض اللاعبين يبلغون أسرهم بمواعيد المعسكرات قبل انطلاقها بسبعة أو ثمانية أشهر لثقتهم في الاستدعاء أما الآن فالمعيار الوحيد هو العطاء والتألق داخل الملعب".

وأضاف أن الجهاز الفني يختار العناصر بناء على متابعة دقيقة وشاملة، مشيرا إلى أنه يعمل منذ توليه المسؤولية على تجديد دماء المنتخب وخفض معدل أعمار اللاعبين بهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "هناك لاعبون يمتلكون قدرات عالية في الدوري المحلي لكنهم لا يصلحون للنسق الدولي والعكس صحيح والجهاز الفني لديه النظرة والقدرة على فرز اللاعبين القادرين على تحمل مسؤولية التمثيل الدولي".

وأكد حسام حسن جاهزية منتخب مصر لمواجهة أنغولا رغم الغيابات والإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، مشددا على أن المنتخب لا يبحث عن أعذار قبل مبارياته.

وقال: "اعتدنا على وجود إصابات أو تراجع في مستوى بعض اللاعبين في أكثر من معسكر سابق لكننا نعمل بأقصى طاقة ممكنة وفي أوقات زمنية ضيقة لضمان وصول جميع عناصر الفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة فور تجمعنا".

وأضاف: "أحرص على التعامل مع جميع اللاعبين من الجانبين النفسي والبدني ومنتخب مصر كبير ولا يقف أبدا على إصابة أي لاعب ولدي ثقة مطلقة في كل العناصر الموجودة".

وكشف المدير الفني للمنتخب المصري عن استمرار محاولات الجهاز الطبي لتجهيز هيثم حسن، لاعب سيلتك الأسكتلندي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا من أجل اللحاق بالمباريات المقبلة.

وأشار حسام حسن إلى ضيق الوقت المتاح أمام الجهاز الفني لإعداد اللاعبين، قائلا: "هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يوما وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط مما يفرض علي العمل بشكل مكثف في وقت قياسي ولهذا أطلب دائما خوض المعسكرات مبكرا للوصول إلى الجاهزية المطلوبة".

وتطرق حسام حسن إلى عدد اللاعبين المصريين المحترفين مقارنة ببقية منتخبات القارة الأفريقية، مؤكدا أن المنتخب يعتمد بصورة أكبر على عناصر الدوري المحلي.

وقال: "جميع المنتخبات الأفريقية حاليا تمتلك فريقين كاملين من اللاعبين المحترفين في أوروبا بينما نعتمد نحن بشكل أساسي على اللاعب المحلي ورغم ذلك خضت منافسات كأس العالم بقائمة معظمها من الدوري المحلي وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالكرة المصرية ولدينا رغبة جادة في زيادة عدد المحترفين مستقبلا".