ونجح مدرب الإمارات الجديد الكرواتي زلاتكو داليتش في قيادة المنتخب الإماراتي للفوز بعد ما سجل نيكولاس خيمينيس هدفين (26 و51)، ونادر سهل (36 بالخطأ في مرماه)، ولوان بيريرا (45+4) أهداف المباراة.

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة قطر والبحرين في وقت لاحق.

وكانت المباراة الأولى التي تخوضها الإمارات تحت قيادة داليتش، الذي حل في أغسطس بديلا للروماني كوزمين أولاريو، مثالية، بعدما حقق "الأبيض" أول فوز في البطولة منذ 2019، حين فاز في "خليجي 24" في الدوحة على اليمن نفسه 3-0، قبل غيابه عن لغة الانتصارات لثماني مباريات تواليا.

وهذا الفوز الأكبر للإمارات في البطولة منذ نسخة 1979 في العراق "خليجي 5"، عندما هزمت عمان 4-0 أيضا.

في المقابل، فشل اليمن في مواصلة سلسلته التاريخية، بعدما خاض آخر ثماني مباريات رسمية في كل المسابقات من دون خسارة، كما تعرض للهزيمة الأولى في عام 2026.