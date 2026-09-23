وجاءت المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة متوسطة المستوى، حيث كان المنتخب العراقي الطرف الأفضل في الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني أداء اتسم بالندية بين لاعبي الفريقين، ومزيدًا من الفرص الخطرة على المرميين.

وبادر منتخب العراق بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عن طريق محمد قاسم، الذي أحرز أول أهداف تلك النسخة من البطولة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، لكن ناصر الرواحي أحرز هدف التعادل لعمان في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضًا منتخبي السعودية والكويت، فيما أهدرا نقطتين ثمينتين في ظل الصراع من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تحتضن مدينة جدة مبارياتها.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الكويتي، السبت المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي عمان والسعودية في اليوم ذاته.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سيتأهلان إلى الدور قبل النهائي للبطولة، التي تختتم فعالياتها في السادس من أكتوبر المقبل.