هذا التناقض يضع السباق أمام سؤال يتجاوز المنافسة بين السائقين: لماذا تقام فورمولا 1 في أذربيجان رغم قربها من إيران واستمرار الاضطرابات التي أثرت في الروزنامة الرياضية بالشرق الأوسط؟.

وتقام منافسات جائزة أذربيجان الكبرى بين 24 و26 سبتمبر، على أن ينطلق السباق الرئيسي يوم السبت، في موعد غير معتاد ضمن بطولة تقام سباقاتها عادة أيام الأحد.

تبعد حلبة مدينة باكو نحو 170 كيلومترا عن أقرب نقطة على الحدود الجنوبية لأذربيجان مع إيران.

تحذيرات السفر ترسم حدود المخاطر

تعتمد فورمولا 1 في قراراتها الأمنية على تقييمات متعددة، تشمل تحذيرات السفر وقدرة الفرق والأفراد والمعدات على الوصول إلى الدولة المضيفة ومغادرتها بأمان.

وتحذر وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى أجزاء محددة من أذربيجان، وخصوصا المناطق القريبة من الحدود مع أرمينيا والمواقع التي شهدت نزاعات سابقة بسبب خطر الألغام.

لكن هذه التحذيرات لا تشمل العاصمة باكو، مع الإشارة إلى احتمال تسبب التوتر الإقليمي في اضطرابات مفاجئة، من بينها إغلاق المجال الجوي أو تأخر الرحلات.

ويشير استمرار جدول السباق وعدم صدور تحذيرات تمنع السفر إلى باكو إلى أن مستوى المخاطر، وفق التقييمات الحالية، لم يصل إلى الحد الذي يفرض إلغاء الحدث.

المجال الجوي يمنح باكو أفضلية

لا يعتمد تنظيم سباق فورمولا 1 على سلامة الحلبة وحدها، إذ تحتاج البطولة إلى نقل السيارات والإطارات وآلاف القطع وأفراد الفرق بين الدول خلال فترة قصيرة.

ومع تجنب شركات طيران التحليق فوق إيران، وإغلاق المجال الجوي الروسي أمام عدد من الناقلات الغربية، أصبح المجال الجوي الأذربيجاني ممرا مهما للرحلات بين أوروبا وآسيا.

وتزداد أهمية ذلك مع دخول البطولة سلسلة مزدحمة من السباقات، لا تترك هامشا كبيرا أمام تأخير نقل المعدات أو أفراد الفرق.

وأعلن مطار حيدر علييف الدولي العمل وفق إجراءات تشغيل معززة من 19 حتى 27 سبتمبر، استعدادا للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين والرحلات المرتبطة بجائزة أذربيجان الكبرى.

لماذا يقام السباق يوم السبت؟

إقامة السباق يوم السبت 26 سبتمبر لا ترتبط بالحرب أو بالمخاوف الأمنية. فقد وافقت فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات منذ عام 2025 على تغيير الموعد بطلب من الجهة المنظمة ومسؤولين حكوميين في أذربيجان.

ويوافق الأحد 27 سبتمبر يوم الذكرى في البلاد، المرتبط باندلاع معارك قره باغ عام 2020، لذلك تقام التجارب يوم الخميس والتصفيات يوم الجمعة والسباق الرئيسي يوم السبت.

وتحتفظ باكو بعقد يضمن بقاء السباق ضمن روزنامة فورمولا 1 حتى عام 2030، لكن لا يوجد دليل على أن الاعتبارات التجارية كانت العامل الحاسم في استمرار نسخة هذا العام.

ولم تعلن فورمولا 1 سببا منفردا لعدم إلغاء السباق، إلا أن سلامة باكو نسبيا، واستمرار عمل المطار والمجال الجوي، وعدم صدور تحذيرات تمنع السفر، تفسر المضي في تنظيمه.

وهكذا تنطلق السيارات قرب واحدة من أكثر مناطق العالم توترا، في سباق لا تختبر فيه فورمولا 1 سرعة السائقين فقط، بل قدرتها أيضا على التحرك داخل خريطة أمنية شديدة التقلب.