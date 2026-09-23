وأصدر ريال مدريد بيانا هاجم فيه تيباس، متهما إياه باستخدام منصبه لمواصلة التقليل من شأن النادي ومهاجمته، ومعتبرا أن الدوري الإسباني يحتاج بصورة عاجلة إلى مسؤول قادر على إدارة المسابقة بحياد.

وجاء تحرك النادي ردا على تصريحات لتيباس قال فيها إن ادعاء وجود تعليمات للحكام باستهداف ريال مدريد ينتمي إلى "مجرة أخرى"، وإن الحديث عن مؤامرة تحكيمية أكثر سهولة من تفسير ما يحدث داخل الملعب.

الديربي يفجر المواجهة

بدأ التصعيد بعد خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، الأحد، في مباراة أثارت قراراتها التحكيمية غضب النادي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعنون الموقع الرسمي لريال مدريد تقريره عن المباراة بعبارة: "تحكيم كارثي يحسم الديربي"، معترضا بصورة خاصة على عدم طرد مدافع أتلتيكو كريستيان روميرو بعد تدخله على جود بيلينغهام، وعلى تدخل آخر من لي كانغ إن ضد فيديريكو فالفيردي.

وانضم مورينيو إلى الهجوم، إذ انتقد الحكم ميغيل أنخيل أورتيز أرياس والجهة المسؤولة عن تعيينه، وقال إن فريقه يستطيع الفوز بلقب الدوري "إذا سمح له بالمنافسة على قدم المساواة".

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني بعد سبع مباريات، بفارق ست نقاط عن برشلونة حامل اللقب، ما زاد حساسية النادي تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت في نتائجه.

لكن تيباس رفض رواية النادي، معتبرا أن تضخيم الجدل التحكيمي يمثل محاولة لصرف الأنظار عن أوجه القصور الفنية داخل الملعب.

ريال مدريد: الليغا تحتاج قيادة جديدة

رد ريال مدريد جاء هذه المرة أبعد من الاعتراض على التحكيم، إذ استهدف مباشرة موقع تيباس على رأس الرابطة.

وقال النادي في بيانه إن استخدام رئيس الليغا لمنصبه المؤسسي في مهاجمة أحد الأندية يمثل سلوكا "غير مقبول"، مضيفا أن تصريحاته تضر بصورة المسابقة وبمكانة كرة القدم الإسبانية على المستوى الدولي.

وأكد ريال مدريد أن رئيس الرابطة يجب أن يكون في خدمة جميع الأندية، لا أن يتصرف باعتباره مالك المسابقة، مطالبا بقيادة تلتزم الحياد والمسؤولية المهنية.

وبحسب وكالة رويترز، لم يصدر تعليق فوري من رابطة الدوري الإسباني على مطالبة ريال مدريد، بينما يستمر الجدل عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية.

خلاف يتجاوز التحكيم

لا تمثل أزمة الديربي سوى الفصل الأحدث في علاقة متوترة بين ريال مدريد وتيباس، الذي يتولى رئاسة الليغا منذ عام 2013، وفاز في ديسمبر 2023 بولاية رابعة تمتد حتى عام 2027 بعدما ترشح من دون منافس.

ودخل الطرفان خلال السنوات الماضية في خلافات تتعلق بإدارة المسابقة والحقوق السمعية والبصرية. وكان ريال مدريد قد لجأ إلى القضاء لإلغاء قرارات اتخذتها الرابطة عام 2022، بعد استبعاده من هيئة معنية بإدارة الحقوق التلفزيونية للدوري.

وفي يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما لمصلحة النادي في القضية، ما عمق المواجهة المؤسسية بين الجانبين.

ويكشف التصعيد الأخير أن الخلاف لم يعد مجرد سجال عابر بشأن صافرة حكم. فريال مدريد وضع شرعية قيادة تيباس على الطاولة، بينما يرى رئيس الرابطة أن النادي يستخدم الحديث عن التحكيم لتغطية مشكلاته داخل الملعب.

وبين الاتهامين، دخل الدوري الإسباني واحدة من أكثر معاركه الإدارية سخونة، في وقت يحتاج فيه إلى حماية صورته التنافسية خارج إسبانيا واستعادة الثقة في حياد مؤسساته.