وقال مارادونا جونيور، في تصريحات نقلها موقع "تريبونا"، إن المقارنة بين والده وميسي "حماقة كبيرة"، مضيفًا أن ميسي نفسه سبق أن أكد أن مارادونا يظل "الرقم واحد".

وأوضح أن اختلاف الحقبتين يجعل المقارنة غير عادلة، مشيرًا إلى أن كرة القدم في عهد مارادونا كانت أكثر خشونة، بينما تختلف طبيعة اللعبة والتحكيم في العصر الحالي.

وجاءت تصريحات نجل مارادونا عقب خسارة المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مشيدًا بما قدمه "التانغو" طوال البطولة.

وأكد أن الروح الجماعية والشخصية القوية للفريق كانتا وراء بلوغه النهائي للمرة الثانية تواليًا، معتبرًا أن ميسي لعب دورًا محوريًا في هذا الإنجاز.

وشدد مارادونا جونيور على أن فوز ميسي بلقب عالمي جديد، أو تحقيقه المزيد من الإنجازات، لن يغيّر ترتيب الأسطورتين في نظره.

وقال: "إذا فاز ميسي باللقب فسيصبح أكثر أهمية بالنسبة للأرجنتين، لكن ذلك لن يغيّر شيئًا في المقارنة مع والدي".

واختتم تصريحاته برسالة قاطعة: "حتى لو فاز ميسي بعشرة ألقاب في كأس العالم، فلن يتغير شيء".