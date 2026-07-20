واضطر سكالوني إلى إنهاء مؤتمره الصحفي مبكرا بعد أن انهمرت دموعه، وهو يقول "الأمر مؤلم جدا، أنا آسف".

وقبل المغادرة قال المدرب الأرجنتيني إنه لم يتحدث مع النجم المخضرم ليونيل ميسي بشأن ما إذا كانت مواجهة إسبانيا ستكون مباراته الأخيرة بقميص التانغو.

وأضاف أيضا أنه سيعقد جلسة مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لحسم مستقبله، مضيفا "أستحق مهلة لحسم قراري، أنا ملتزم بتعاقدي لنهاية ديسمبر، وبعدها سأفكر في الأمر".

وأشار "إنه منصب رائع لم أتخيله يوما ما، ومن الصعب للغاية تكوين فريق رائع ومميز بهذا الشكل، لذا الأمر مؤلم بشدة".

وختم تصريحاته قائلا: "لدي فكرة بشأن ما أريده بخصوص مستقبلي، لكن عليّ التحدث أولا مع رئيس الاتحاد".

جدير بالذكر أن سكالوني قاد منتخب الأرجنتين لتحقيق أربعة ألقاب هي كأس العالم 2022 وكوبا أميركا في 2021 و2024 وكأس فيناليسما في 2022.