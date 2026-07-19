وقال ‌إنفانتينو ‌إن ⁠ترامب سيسلم الكأس للفائز في النهائي.

وفازت ⁠إسبانيا ‌1-صفر على الأرجنتين ⁠حاملة اللقب بعد ⁠وقت إضافي في المباراة النهائية ⁠ الأحد لتحرز البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

وتوقفت صيحات الاستهجان عندما قام ترامب وإنفانتينو بتسليم الميداليات ‌للاعبين والمدربين، حسبما ذكرت "رويترز".

وتوّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 - صفر على منتخب الأرجنتين، بعد اللجوء للوقت الإضافي، مساء الأحد، في المباراة النهائية للمونديال، ليستعيد اللقب الذي سبق أن توّج به عام 2010 بجنوب إفريقيا.

وأصبحت هذه هي المباراة الرابعة التي تنتهي فيها المباراة النهائية لكأس العالم بنتيجة 1 - صفر، والأولى منذ 12 عاما.