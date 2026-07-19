وعقب إطلاق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة بفوز إسبانيا 1 - صفر وتتويجها بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخها، دخل لياندرو باريديس، لاعب وسط المنتخب الأرجنيتي، في مشاداة مع عدد من لاعبي إسبانيا، ومنهم إيرك غارسيا وجافي.

وتدخل ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليمنع لاعبه من مواصلة الاحتكاك بلاعبي إسبانيا الذين احتفلوا بتحقيق اللقب الثاني في تاريخ بلادهم.

وكانت المباراة قد شهدت العديد من الاحتكاكات بين اللاعبين على مدار الأشواط الأربعة، كما تعرض إنزو فيرنانديز، لاعب وسط الأرجنتين، للطرد قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الثاني في الوقت الأصلي.