وأشهر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه فيرنانديز، لدى تدخله القوي على قدم لاعب إسبانيا باو كوبارسي.

وبات فيرنانديز، الذي فاز بلقب البطولة مع الأرجنتين في النسخة الماضية في قطر، أول لاعب يتعرض للطرد في النهائي منذ الهولندي جوني هيتنغا في نهائي نسخة عام 2010 أمام إسبانيا.

وأصبح فيرنانديز سادس لاعب يتعرض للطرد في نهائي المونديال، وثالث لاعب أرجنتيني بعد كل من بيدرو مونزون وغوستافو ديزوتي في نهائي مونديال 1990 أمام ألمانيا.

ويسعى ليونيل ميسي ورفاقه للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ بلادهم، بينما يحلم الإسبان بالنجمة الثانية بعد لقب أول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.