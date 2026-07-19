وتجنب ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس"، من تقديم توقع صريح لهوية البطل، لكنه بدا معجبا للغاية بقائد المنتخب الأرجنتيني، حيث أشاد بالتمريرة الحاسمة التي قدمها وأسفرت عن هدف الفوز للأرجنتين في شباك منتخب إنجلترا خلال مباراة الدور قبل النهائي للبطولة.

وقال ترامب "أود القول إنه من الصعب المراهنة ضد ميسي".

وأضاف الرئيس الأميركي واصفا لقطة الدور قبل النهائي بقوله "التمريرة كانت مثالية تماماً، لن أختار طرفا بعينه، لكن من الصعب حقاً المراهنة ضد ميسي".

وواصل النجم الأرجنتيني ميسي تحطيم الأرقام القياسية بمشاركته في مواجهة إسبانيا، مساء الأحد، بنهائي بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وبتواجده في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده، أصبح ميسي أكبر لاعب ميداني سنا يشارك في نهائي كأس العالم، حيث يبلغ 39 عاما و25 يوما.

وأصبح قائد المنتخب الأرجنتيني أيضا ثاني لاعب فقط يشارك في 3 نهائيات مختلفة (2014 و2022 و2026) بعد الأسطورة البرازيلي كافو (1994 و1998 و2002).

كما دخل الأسطورة الأرجنتيني ميسي التاريخ من الباب الكبير الأحد، بعدما تعادل مع رقم البرازيلي كافو كأكثر من شارك في مباريات نهائية لكأس العالم.

وخاض كافو 3 نهائيات متتالية في 1994 كبديل، و1998، و2002 كقائد للسيليساو في آخر تتويج للبرازيل بلقب كأس العالم.

وبمشاركته أمام إسبانيا، تعادل ميسي مع كافو بعدما خاض المباراة النهائية مرتين في مونديال 2014 بالبرازيل حيث خسرت الأرجنتين أمام ألمانيا بهدف بعد التمديد للوقت الإضافي.

وعوّض "ليو" خيبة أمله بالتتويج بلقب مونديال قطر 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3 في مواجهة لا تنسى على ملعب "لوسيل".

وسجل ميسي 8 أهداف في هذه النسخة ليحل ثانيا في سباق الهدافين خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 10 أهداف.

كما يحل الساحر الأرجنتيني ثانيا في قائمة الهداف التاريخي لكأس العالم بتسجيله 21 هدفا في 6 مشاركات مونديالية أمامه مبابي أيضا الذي سجل 22 هدفا في 3 مشاركات مونديالية.

ويسعى ميسي ورفاقه للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ بلادهم، بينما يحلم الإسبان بالنجمة الثانية بعد لقب أول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.