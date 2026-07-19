تشهد المباراة مواجهة خاصة بين قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (39 عامًا)، ولامين يامال (19 عامًا)، الذي يعد وريثه في نادي برشلونة.

وخاض لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيلة نفسها التي فازت على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريا.

الوسط: رودري، داني أولمو، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال، أليكس بايينا، ميكيل أويارزابال.

في المقابل، أجرى سكالوني ثلاثة تعديلات على التشكيلة التي فازت على إنجلترا 2-1 في الدور نصف النهائي.

ودفع بالثنائي رودريغو دي بول ونيكو غونزاليس في خط الوسط بدلًا من لياندرو باريديس وجوليانو سيميوني، فيما شغل غونزالو مونتييل مركز الظهير الأيمن بدلًا من ناهويل مولينا.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: غونزالو مونتييل، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو.

الوسط: رودريغو دي بول، نيكو غونزاليس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

ويتطلع منتخب الأرجنتين إلى التتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخه، بعد ألقاب 1978 و1986 و2022، بينما يسعى منتخب إسبانيا إلى إحراز لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.